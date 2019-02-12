Губерниев: трудности американцы нам уже устроили. Рейс в Сиэтл отменён

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о сложностях, с которыми столкнулись представители сборной России по биатлону на пути в Солт-Лейк-Сити (США), где 14 февраля стартует восьмой этап Кубка мира.

«Держим путь вместе со сборной России в Солт-Лейк-Сити! Но трудности американцы нам уже устроили! Прекрасные Лариса Куклина и Маргарита Васильева улетят через Лас-Вегас, а часть сервиса, тренеры и врач сегодня не улетят, рейс в Сиэтл отменён. Будем надеяться на лучшее», — написал Губерниев в своём «инстаграме».

Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити

14 февраля – спринт (женщины).

15 февраля – спринт (мужчины).

16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.