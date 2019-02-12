Лыжница Баранова завоевала серебро на олимпийском фестивале в Сараево

Российская лыжница Алёна Баранова завоевала серебряную медаль в гонке на 5 км свободным стилем на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево (Босния и Герцеговина). Золото выиграла швейцарка Ана Вебер. Третьей стала немка Хелен Хоффман.

Лыжные гонки. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево, Босния и Герцеговина

Гонка на 5 км свободным стилем. Девушки

1. Ана Вебер (Швейцария) — 14.51,5.

2. Алёна Баранова (Россия) — +11,4.

3. Хелен Хоффман (Германия) — +12,8.

4. Екатерина Мегедь (Россия) — +42,4...

12. Эльвира Канаева (Россия) — +57,5...

34. Екатерина Евтягина (Россия) — +1.41,4.

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте 14-18 лет завершится 16 февраля.