Лыжница Баранова завоевала серебро на олимпийском фестивале в Сараево

Российская лыжница Алёна Баранова завоевала серебряную медаль в гонке на 5 км свободным стилем на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево (Босния и Герцеговина). Золото выиграла швейцарка Ана Вебер. Третьей стала немка Хелен Хоффман.
Лыжные гонки. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево, Босния и Герцеговина
Гонка на 5 км свободным стилем. Девушки
1. Ана Вебер (Швейцария) — 14.51,5.
2. Алёна Баранова (Россия) — +11,4.
3. Хелен Хоффман (Германия) — +12,8.
4. Екатерина Мегедь (Россия) — +42,4...
12. Эльвира Канаева (Россия) — +57,5...
34. Екатерина Евтягина (Россия) — +1.41,4.
Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте 14-18 лет завершится 16 февраля.
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