Винтовки сборной России доставлены на этап Кубка мира по биатлону в США

Винтовки сборной России доставлены на этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, сообщили в Союзе биатлонистов России.

Часть российской команды прилетела в Солт-Лейк-Сити позже запланированного, поскольку авиарейсы из Канады были задержаны.

Напомним, перед началом предыдущего этапа, который прошёл в Кэнморе (Канада), российские биатлонисты получили своё оружие только за день до старта соревнований. Это было связано с тем, что путь команды в Канаду лежал через США, однако организаторы не успели оформить разрешение на транзит оружия.



В состав мужской сборной России для участия в этапах в Канаде и США вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылёв и Юрий Шопин. В женскую команду включены Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова и Маргарита Васильева.