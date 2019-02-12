Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Винтовки сборной России доставлены на этап Кубка мира по биатлону в США

Фото: РИА Новости
Винтовки сборной России доставлены на этап Кубка мира по биатлону в США
Другие / Биатлон

Винтовки сборной России доставлены на этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, сообщили в Союзе биатлонистов России.

Часть российской команды прилетела в Солт-Лейк-Сити позже запланированного, поскольку авиарейсы из Канады были задержаны.

Напомним, перед началом предыдущего этапа, который прошёл в Кэнморе (Канада), российские биатлонисты получили своё оружие только за день до старта соревнований. Это было связано с тем, что путь команды в Канаду лежал через США, однако организаторы не успели оформить разрешение на транзит оружия.

В состав мужской сборной России для участия в этапах в Канаде и США вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылёв и Юрий Шопин. В женскую команду включены Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова и Маргарита Васильева.

Драчёв: этап Кубка мира по биатлону в Кэнморе стал показательным
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент