Дорофеев: Кулижников бежал на медаль ЧМ, но случился эмоциональный сбой

Тренер спринтерской группы сборной России Дмитрий Дорофеев прокомментировал неудачное выступление конькобежца Павла Кулижникова на чемпионате мира в Инцелле (Германия).



«Причина неудачи Кулижникова? Думаю, тут психологический вопрос. Он застоялся — прошлый год пропустил, в позапрошлом была эта ситуация с мельдонием. И сейчас не вынул из себя всех тех эмоций. Возможно, где-то зажался. Всё пережитое всё-таки всплывает. От этого никуда не деться.



На Кубках мира всё нормально, а тут сам не может объяснить, почему остановился на 1000 м. Это чисто эмоциональный сбой. Он реально бежал на медаль. Теоретически можно сказать, сколько он потерял в том моменте, но рассуждать об этом уже нет смысла», — заявил Дорофеев в интервью «Команда России».

Юсков стал пятым на дистанции 1000 м на ЧМ в Германии, Кулижников — шестой