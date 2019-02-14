Трефилов будет прооперирован ориентировочно 18 февраля

Главный тренер «Кубани» и женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сообщил, что он будет прооперирован ориентировочно 18 февраля.

«По прогнозам врачей, операция планируется в ближайший понедельник (18 февраля). Но врачи ещё будут смотреть медицинские показатели, от которых будет зависеть, пройдёт операция в этот день или нет», — цитирует Трефилова «РИА Новости».

Напомним, 5 февраля стало известно, что Трефилов был госпитализирован в Краснодаре из-за проблем с сердцем. Тренер почувствовал недомогание перед домашним матчем группового этапа Кубка ЕГФ с французским «Безансоном» 3 февраля. Операция была назначена на 7 февраля, но затем по решению врачей была перенесена на более поздний срок.