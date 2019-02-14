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Путин на тренировке по дзюдо повредил палец руки

Фото: РИА Новости
Путин на тренировке по дзюдо повредил палец руки
Другие / Прочие виды спорта

Президент России Владимир Путин на тренировке с дзюдоистами повредил палец руки, сообщает ТАСС.

После продолжительной трехсторонней встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию Путин отправился в спортивный комплекс «Юг Спорт», где пообщался с прославленными российскими борцами, боксёрами и дзюдоистами, а также повел часовую тренировку.

Во время спарринг-разминки, когда спортсмены отрабатывают броски и различные приёмы, Путин тренировался на татами со многими спортсменками. Однако в тренировке с чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке.

Проблему удалось решить с помощью обычного пластыря. После этого Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами, а завершив тренировку, сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.

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