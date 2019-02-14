Путин на тренировке по дзюдо повредил палец руки

Президент России Владимир Путин на тренировке с дзюдоистами повредил палец руки, сообщает ТАСС.



После продолжительной трехсторонней встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию Путин отправился в спортивный комплекс «Юг Спорт», где пообщался с прославленными российскими борцами, боксёрами и дзюдоистами, а также повел часовую тренировку.



Во время спарринг-разминки, когда спортсмены отрабатывают броски и различные приёмы, Путин тренировался на татами со многими спортсменками. Однако в тренировке с чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке.



Проблему удалось решить с помощью обычного пластыря. После этого Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами, а завершив тренировку, сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.

Путин сегодня потренируется со сборной России по дзюдо в Сочи