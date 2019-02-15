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Песков: у Путина обычная травма, спорт есть спорт

Песков: у Путина обычная травма, спорт есть спорт
Другие / Прочие виды спорта

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, рассказал о повреждении пальца, которое глава государства получил на состоявшейся накануне в Сочи тренировке с дзюдоистами.

Во время спарринг-разминки, когда спортсмены отрабатывают броски и различные приёмы, Путин тренировался на татами с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым и повредил палец на правой руке.

«То ли это был ушиб, то ли чуть-чуть ударил он этот палец. Это обычная травма. Это как таковая не травма. Спорт есть спорт», — приводит слова Пескова РБК.

Путин, несмотря на повреждение, продолжил тренироваться с дзюдоистами, а завершив тренировку, сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.

Путин на тренировке по дзюдо повредил палец руки
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