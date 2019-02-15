Хорошева и Росляков победили в беге на 200 м на ЧР по лёгкой атлетике в Москве

На чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Москве, Данил Росляков и Кристина Хорошева выиграли золотые медали в беге на 200 м.

Хорошева преодолела дистанцию за 23,50 секунды. Второе место заняла Вера Алымова (23,77). Тройку сильнейших замкнула Полина Миллер (23,95).

У мужчин Росляков в финале показал результат 21,20 секунды. Серебряная награда досталась Кириллу Чернухину (21,31). Третьим стал Никита Захарченко (21,42).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва

Женщины. 200 м



1. Кристина Хорошева — 23,50.

2. Вера Алымова — 23,77.

3. Полина Миллер — 23,95.



Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва

Мужчины. 200 м



1. Данил Росляков — 21,20.

2. Кирилл Чернухин — 21,31.

3. Никита Захарченко — 21,42.