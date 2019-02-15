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Хорошева и Росляков победили в беге на 200 м на ЧР по лёгкой атлетике в Москве

Хорошева и Росляков победили в беге на 200 м на ЧР по лёгкой атлетике в Москве
Другие / Лёгкая атлетика

На чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Москве, Данил Росляков и Кристина Хорошева выиграли золотые медали в беге на 200 м.

Хорошева преодолела дистанцию за 23,50 секунды. Второе место заняла Вера Алымова (23,77). Тройку сильнейших замкнула Полина Миллер (23,95).

У мужчин Росляков в финале показал результат 21,20 секунды. Серебряная награда досталась Кириллу Чернухину (21,31). Третьим стал Никита Захарченко (21,42).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва
Женщины. 200 м

1. Кристина Хорошева — 23,50.
2. Вера Алымова — 23,77.
3. Полина Миллер — 23,95.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва
Мужчины. 200 м

1. Данил Росляков — 21,20.
2. Кирилл Чернухин — 21,31.
3. Никита Захарченко — 21,42.

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