Хорошева и Росляков победили в беге на 200 м на ЧР по лёгкой атлетике в Москве

На чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Москве, Данил Росляков и Кристина Хорошева выиграли золотые медали в беге на 200 м.
Хорошева преодолела дистанцию за 23,50 секунды. Второе место заняла Вера Алымова (23,77). Тройку сильнейших замкнула Полина Миллер (23,95).
У мужчин Росляков в финале показал результат 21,20 секунды. Серебряная награда досталась Кириллу Чернухину (21,31). Третьим стал Никита Захарченко (21,42).
Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва
Женщины. 200 м
1. Кристина Хорошева — 23,50.
2. Вера Алымова — 23,77.
3. Полина Миллер — 23,95.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва
Мужчины. 200 м
1. Данил Росляков — 21,20.
2. Кирилл Чернухин — 21,31.
3. Никита Захарченко — 21,42.
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