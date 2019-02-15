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Ласицкене выиграла золотую медаль в прыжках в высоту на ЧР по лёгкой атлетике

Ласицкене выиграла золотую медаль в прыжках в высоту на ЧР по лёгкой атлетике
Другие / Лёгкая атлетика

На чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Москве, первое место в прыжках в высоту заняла Мария Ласицкене. Её результат — 2,02 м. Такой же результат показала Анна Чичерова, но по дополнительному показателю она стала второй. Бронзовая награда досталась Александре Ярышкиной (1,92).

У мужчин в тройном прыжке лучшим оказался Александр Юрченко (16,84). Серебряную медаль выиграл Дмитрий Сорокин (16,83). Тройку призёров замкнул Алексей Фёдоров (16,48).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва
Женщины. Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене — 2,02.
2. Анна Чичерова — 2,02.
3. Александра Ярышкина — 1,92.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва
Мужчины. Тройной прыжок

1. Александр Юрченко — 16,84.
2. Дмитрий Сорокин — 16,83.
3. Алексей Фёдоров — 16,48.

Чемпионат России станет для Ласицкене последним стартом перед зимним ЧЕ в Глазго
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