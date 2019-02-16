Тренер женской сборной России по мини-футболу: нам есть куда расти

Старший тренер женской сборной России по мини-футболу Евгений Кузьмин прокомментировал разгром подопечных со счётом 0:5 в полуфинальном матче первого в истории женского чемпионата Европы с командой Испании.

«Соперник сегодня был сильнее. Хочу поздравить сборную команду Испании с победой. Последние игры проходили в рабочем режиме, а сегодня соперник показал очень хороший уровень игры. Многим командам есть чему у них учиться. Неслучайно ранее на пресс-конференции я сказал, что Испания и Португалия являются фаворитами на этом первом чемпионате. Естественно, нам есть куда расти. Будем стараться дальше работать и развиваться», — цитирует Кузьмина официальный сайт АМФР.

В матче за третье место ЧЕ-2019 сборная России сыграет с Украиной. Игра состоится завтра, 17 февраля.