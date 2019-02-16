Пеллегрино занял первое место в мужском спринте на КМ по лыжным гонкам в Конье

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Конье (Италия) победу в мужском спринте свободным стилем одержал итальянец Федерико Пеллегрино. Его соотечественник Франческо де Фабиани стал вторым. Третье место занял представитель Франции Лука Шанава.

Лыжные гонки. Кубок мира. Конье, Италия

Мужчины. Спринт, свободный стиль



1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 3.09,07.

2. Франческо де Фабиани (Италия) +0,48.

3. Лука Шанава (Франция) +0,51.

4. Симеон Хэмилтон (США) +3,91.

5. Сондре Турволль Фоссли (Норвегия) +4,03.

6. Маркус Грате (Швеция) +27,90.



В общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам у мужчин второе место занимает россиянин Александр Большунов. У женщин второй идёт представительница России Наталья Непряева.