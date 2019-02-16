Сборная России обыграла Бельгию во втором туре чемпионата Европы по регби

В матче второго тура чемпионата Европы по регби сборная России выиграла у команды Бельгии. Встреча прошла в Сочи и завершилась со счётом 64:7 в пользу хозяев.
В составе россиян удачные попытки на счету Дмитрия Герасимова, Тагира Гаджиева, Андрея Поливалова, Германа Давыдова, Виктора Кононова, Владимира Остроушко, Василия Артемьева и Никиты Вавилина.
Чемпионат Европы. Второй тур
Сочи, Россия
Россия — Бельгия — 64:7
В третьем туре европейского первенства российская команда 2 марта сыграет со сборной Германии.
Чемпион Европы определится по итогам однокругового турнира. Заключительный, пятый тур европейского первенства состоится 17 марта.
В 2018 году сборная России стала серебряным призёром чемпионата Европы. Действующим чемпионом континента является сборная Грузии.