Французская биатлонистка Анаис Шевалье прокомментировала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. В составе сборной Франции также выступали Кентен Фийон-Майе, Симон Детьё и Селия Эмонье.
«Марте была очень быстрой на втором круге, но я старалась не думать об этом на «стойке». Просто стреляла в своём темпе и не прислушивалась к тому, как она работает на огневом. Только когда выходила со стрельбища, увидела, что она пробежала уже больше половины штрафного круга. Мне повезло, что так вышло. Я просто убегала оттуда как можно быстрее», — приводит слова Шевалье Biathlon.com.ua.
Вторыми стали немцы, третьими — норвежцы. Сборная России, за которую выступали Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева, заняла седьмое место.
Шевалье: повезло, что Рёйселанд отправилась на штрафной круг