Эдер: мне понравилось бежать на круг меньше

Австрийский биатлонист Симон Эдер прокомментировал выступление в супермиксте на этапе Кубка мира в Солт-Лейке-Сити (США). Он занял второе место вместе с Лизой Терезой Хаузер.

«Сегодня у меня была одна из лучших гонок в сезоне — отличная стрельба и хорошая скорость, что ещё нужно? Мы с Лизой хорошие стрелки, а это играет большую роль в миксте. Рад, что удалось продолжить нашу пьедестальную серию одиночной смешанной эстафеты. Мне больше понравилось бежать на круг меньше и дать возможность девушкам финишировать», — приводит слова Эдера Biathlon.com.ua.

Победу в супермиксте одержали итальянцы, бронза досталась французам. Сборная России в составе Ульяны Кайшевой и Сергея Корастылёва финишировала 11-й.