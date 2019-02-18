Драчёв: состав на ЧМ уже примерно знаем, но пока не объявляем — пусть отбираются

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о формировании состава на чемпионат мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.

«Состав на чемпионат мира будет объявлен после чемпионата Европы. Мы примерно уже знаем, но объявлять пока не будем — пусть все отбираются и смотрят. Это даже не отбор, это контроль для тренеров — правильно ли мы сделали выбор. Решение ещё будет зависеть от результатов и подготовки: у нас очень хорошо сейчас чувствуют себя и Максим Цветков, и Антон Бабиков — великолепно сделали контрольные старты сейчас на сборе.



Команда готова, все подготовились, и Сливко себя замечательно чувствует, поэтому мы ждём сейчас на чемпионате Европы хороших результатов от команды и дальше уже будем решать. У нас расширенный список на чемпионат мира, возможно, мы возьмём восемь человек. Там много гонок, всё подряд тяжело одним спортсменам будет выступать. Кто-то должен целенаправленно готовиться к индивидуальным гонкам, спринтам, как Миронова, например, кто-то будет готовиться к эстафетам, поэтому мы будем разбивать состав, чтобы не легла нагрузка на одного спортсмена», — цитирует Драчёва ТАСС.



Чемпионат Европы по биатлону стартует в Раубичах (Беларусь) 20 февраля.