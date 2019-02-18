Алаев: бронза женской сборной России по мини-футболу на ЧЕ — большой успех

Генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев считает успешным выступление женской сборной России на чемпионате Европы, где отечественные футболистки завоевали бронзовые медали, выиграв в матче за третье место у команды Украины в серии пенальти со счётом 3:2.

«Третье место женской сборной России по мини-футболу — это однозначно успех, очень рад за девушек, за тренерский штаб, за всех тех, кто прикладывал усилия для того, чтобы занять высокое место. Очень рад, что сборная России в принципе попала на ЧЕ, так как в отборе участвовали 23 команды, и эта бронза является по-настоящему большим успехом. При этом нужно быть объективными: уровень сборных Испании и Португалии выше, чем у остальных. Впрочем, мы сделаем выводы, будем стремиться к победам и бороться за самые высокие места.

Отдельно хотелось бы сказать слова благодарности организаторам турнира, несмотря на то что турнир проходит впервые, он производит самое приятное впечатление. Было много скептиков, но за эти два дня я увидел высокий уровень футбола и приятно удивился. Полный стадион, три тысячи зрителей, огромное внимание СМИ, а сегодня премьер-министр Португалии присутствует на финальном матче. Самое главное, что Чемпионат Европы появился в структуре УЕФА, и уже сейчас можно подвести успешные предварительные итоги", — приводит слова Алаева пресс-служба РФС.

Золото чемпионата Европы досталось Испании, разгромившей в финале Португалию со счётом 4:0.