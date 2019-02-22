Грушин: на ЧМ по лыжным гонкам Большунов или Белов вряд ли поборются за победу

Тренер Александр Грушин, возглавлявший женскую лыжную сборную на протяжении полутора десятков лет и подготовивший 15 олимпийских чемпионов, оценил шансы Сергея Устюгова и Александра Большунова на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«Если мы завоюем золотые медали в эстафетных гонках, это будет большим успехом. Речь, разумеется, прежде всего о мужских дисциплинах. Борьба за награды в индивидуальных видах программы, безусловно, тоже будет. Но гарантировать, что тот же Александр Большунов или Евгений Белов сумеют биться за победу, я бы не стал. Хотя серебряных и бронзовых медалей должно быть достаточно.

Саша Большунов, безусловно, хорош. Ещё до Олимпийских игр в Пхёнчхане было видно, что он – яркая фигура, вполне способная в самое ближайшее время создать конкуренцию Сергею Устюгову. Более того, я считаю, что на Играх он не сделал ничего неожиданного и тем более сверхъестественного. Просто в том сезоне всё внимание было сконцентрировано не на нём", — цитирует Грушина «Р-Спорт».

Расписание чемпионата мира по лыжным гонкам 2019 в Австрии