Хованцев: надо быть совсем долбанутыми, чтобы не заявить Логинова на ЧЕ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал ситуацию с Александром Логиновым, который на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь) не принял участия ни в одной гонке турнира.

«Прежде чем итоги подвести, хотел бы объяснить срань, которая идёт по Логинову. Мы заявляли семь человек. Логинов — в числе этих семи. Откуда это возникло, что он вне команды был? Это дебилизм. С нами надо было пообщаться. То, что я говорил: он отказался бежать. Мотивация? Он говорил: «Я не хочу отбирать место ни у кого из команды, которая готовилась. Давайте, я лучше не побегу». Я заставил его позвонить Касперовичу. Он дал добро. У Касперовича слова тоже, что мы его не заявили. Это надо быть совсем долбанутыми, чтобы не заявить. Касперович сказал, что это ошибка руководства и тренеров. У нас семь человек заявлено. Семь. Всего семь. У нас ни одного лишнего.



Кого и на какие гонки ставить на чемпионате мира? Определяться будем в Петербурге, учитывать состояние по биохимическому контролю, который мы делаем. Тестовые тренировки, чтобы определить состав, проводить не буду. Только подводящую работу.



Думаю, Логинов примет участие в полной эстафете и в индивидуальной гонке. Пока так. Будем учитывать его состояние. Возможно, смешанная эстафета», — цитирует Хованцева «Матч ТВ».