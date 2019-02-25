Борщенко: после поражения от «Меца» все девочки в команде подавлены

Гандболистка «Ростова-Дон» Виктория Борщенко прокомментировала поражение «Мецу» в матче Лиги чемпионов (18:26).



«Состояние после матча нехорошее, все девочки очень подавлены. Встреча с «Мецем» была крайне принципиальной для нас. Во-первых, потому что мы уступили им на выезде, а во-вторых, потому что мы очень давно не проигрывали дома и, конечно, изо всех сил старались продлить серию. Вся команда сильно расстроилась из-за того, что не удалось порадовать болельщиков, которые заполнили зал и невероятно нас поддерживали. Хотя это поражение не повлияет на наше участие в плей-офф, после него остался очень неприятный осадок. Мы не должны были в родных стенах уступать с такой большой разницей в счёте.



Не хотелось проигрывать «Мецу» второй раз подряд, но теперь нам надо извлечь урок и работать ещё больше. По уровню «Мец» способен дойти до «Финала четырёх», так что если мы хотим сражаться за трофей, то должны обыгрывать и такие команды», – заявила Борщенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Алексею Адамову.



Полное интервью читайте на «Чемпионате» позже.

«Ростов-Дон» проиграл «Мецу» в матче гандбольной Лиги чемпионов