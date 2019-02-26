Трефилов переведён в палату интенсивной терапии, ему запрещают смотреть гандбол

Генеральный директор женского гандбольного клуба «Кубань» Сергей Вальтер рассказал о состоянии здоровья главного тренера женской сборной России и «Кубани» Евгения Трефилова, который 19 февраля перенёс операцию на сердце. По словам Вальтера, Трефилов переведён из реанимации в палату интенсивной терапии.

«Евгений Васильевич чувствует себя хорошо, ему разрешено общаться с родственниками. Я только сегодня утром общался с тренером, он в прекрасном расположении духа, уже шутит в своём репертуаре. Он в курсе результатов «Кубани» в последних матчах, но пока врачи не позволяют ему смотреть гандбол по телевизору. Евгений Васильевич передаёт привет и благодарит всех людей, чью поддержку он ощущает в эти дни», — цитирует Вальтера официальная страница «Кубани» в «Фейсбуке».

5 февраля стало известно, что Трефилов был госпитализирован в Краснодаре из-за проблем с сердцем. Тренер почувствовал недомогание перед домашним матчем группового этапа Кубка ЕГФ с французским «Безансоном» 3 февраля. Операция была назначена на 7 февраля, но затем по решению врачей была перенесена на более поздний срок.

Трефилов перенёс операцию на сердце