Калиниченко проведёт автограф-сессию перед матчем МФК «Спартак» — «Алга»

Специальным гостем матча 21-го тура Высшей лиги по мини-футболу «Спартак» — «Алга»

станет бывший игрок футбольного клуба «Спартак» и сборной Украины Максим Калиниченко.

Матч «Спартак» — «Алга» пройдёт 2 марта во дворце спорта «Триумф» (г. Люберцы,

ул. Смирновская, 4) и начнётся в 18:00 мск. Автограф-сессия Максима Калиниченко возьмёт старт в 16:45. Вход свободный.

Максим Калиниченко на протяжении восьми лет (с 2000 по 2008 год) защищал цвета московского «Спартака», в составе которого завоевал Кубок России и дважды становился чемпионом России. В общей сложности за красно-белых Калиниченко провёл 134 матча и отличился 22 раза. Как минимум половина из этих мячей была забита изумительными штрафными ударами.