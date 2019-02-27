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Российские велогонщики впервые в истории завоевали медаль ЧМ в командном спринте

Российские велогонщики впервые в истории завоевали медаль ЧМ в командном спринте
Другие / Велоспорт

Российские велогонщики Денис Дмитриев, Александр Шарапов и Павел Якушевский завоевали бронзовые медали в командном спринте на чемпионате мира по трековому велоспорту в Прушкове (Польша).

В малом финале россияне опередили немцев на 0,174 секунды. Чемпионами мира, как и годом ранее, стали голландцы, опередившие французов.

Трековый велоспорт. Чемпионат мира. Прушков, Польша
Мужчины, командный спринт
1. Нидерланды (Джеффри Хогланд, Харри Лаврейсен, Рой ван ден Берг, Маттейс Бюхли).
2. Франция (Грегори Боже, Себастьен Вижье, Кентен Лафарг, Микаэль Д'Алмейда).
3. Россия (Денис Дмитриев, Александр Шарапов, Павел Якушевский).

Отметим, российские велогонщики впервые в истории выиграли медаль в этой дисциплине.

Ранее первую медаль в копилку российской команды принесли Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова, ставшие вторыми в аналогичном виде программы.

Велогонщицы Войнова и Шмелёва — вторые в командном спринте на ЧМ в Польше
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