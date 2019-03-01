Карякин поднялся на 14-е место в рейтинге FIDE

В обновлённом рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) россиянин Сергей Карякин поднялся с 15-го на 14-е место.

В активе 29-летнего гроссмейстера 2753 очка. Он опередил Владимира Крамника (2753), который в январе завершил карьеру. Из россиян лучшим является Александр Грищук, находящийся на восьмом месте (2771). Ян Непомнящий — на девятой позиции (2771).

Возглавляет рейтинг чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2845). Вторым идёт представитель США Фабиано Каруана (2828). Тройку лидеров замыкает Дин Лижэнь из Китая (2812).

У женщин лидирует китаянка Хоу Ифань (2662). Чемпионка мира по блицу 2018 года россиянка Екатерина Лагно занимает четвёртое место (2559), Александра Костенюк — седьмое (2545), Валентина Гунина — восьмое (2515).