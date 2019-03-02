Васнецова и Казакевич не примут участия в индивидуальной гонке на Универсиаде

Российские биатлонистки Валерия Васнецова и Ирина Казакевич пропустят индивидуальную гонку на Универсиаде — 2019 в Красноярске, информирует «Матч ТВ».

Остальные спортсменки — Тамара Воронина, Наталья Гербулова, Елизавета Каплина, Екатерина Мошкова, Эмма Тимербулатова и Елена Чиркова — смогут выйти на старт.

В зимней Универсиаде примут участие 74 биатлониста. У сборной России наибольшее представительство — 16 спортсменов. Индивидуальные гонки откроют соревновательную программу 4 марта.

29-я зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание, фристайл, хоккей, хоккей с мячом и шорт-трек.