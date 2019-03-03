Конькобежка Воронина — восьмая после первого дня ЧМ в классическом многоборье

Российская конькобежка Наталья Воронина идёт на восьмом месте в классическом многоборье после первого дня соревнований на чемпионате мира в Калгари (Канада).

После второго вида программы — 3000 м — лидерство сохранила действующая чемпионка турнира, японка Михо Такаги, в активе которой 77,246 балла. Второе место занимает чешская конькобежка Мартина Сабликова (78,205), установившая новый мировой рекорд на этой дистанции. Тройку лидеров замыкает голландка Антойнетте де Йонг (78,228). На счету Ворониной 79,643 балла.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира в классическом многоборье. Калгари, Канада

Женщины. Положение после двух видов

1. Михо Такаги (Япония) — 77,246 балла.

2. Мартина Сабликова (Чехия) — 78,205 (+2,88 секунды).

3. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) — 78,228 (+2,95)...

8. Наталья Воронина (Россия) — 79,643 (+7,20)...

13. Евгения Лаленкова (Россия) — 80,263 (+9,06)...

16. Елизавета Казелина (Россия) — 80,873 (+10,89).

Чемпионат мира в классическом многоборье завершится 3 марта.

Конькобежка Казелина — 7-я на дистанции 500 м на ЧМ в классическом многоборье