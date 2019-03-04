Руст стал двукратным чемпионом мира в классическом многоборье, Семериков – 7-й

Представитель Нидерландов Патрик Руст во второй раз подряд стал чемпионом мира в классическом многоборье. По итогам мирового первенства, завершившегося в Калгари (Канада), он набрал 145,561 балла.



Ближайшим преследователем Руста и обладателем серебряной медали стал конькобежец из Норвегии Сверре Лунде (146,075), третий результат показала соотечественник Руста Свен Крамер (146,962).



Лучшим среди представителей России стал Данила Семериков с результатом в 150,787 балла и седьмым местом.



В соревнованиях среди женщин победу одержала чешка Мартина Сабликова, второй результат показала Антуанетт де Йонг из Нидерландов, бронзовая медаль у Карлейн Ахтеректе.



Лучшей из россиянок стала Наталья Воронина, занявшая шестое место.

Чешка Сабликова — 1-я на 3000 м на ЧМ в классическом многоборье с рекордом мира