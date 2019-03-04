Лёфшус: может, тренер немцев из другой культуры, где у людей просто нет веры

Главный тренер сборной Норвегии Видар Лёфшус разочарован заявлением наставника немецкой команды Петера Шликенридера, поставившего под сомнение три золотые медали лыжницы Терезе Йохауг, завоёванные на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде после дисквалификации за допинг.

«Он противоречит сам себе. Может быть, он из другой культуры, где люди просто не верят. У нас хорошие отношения с немцами, такие заявления меня очень разочаровывают», — приводит слова Лёфшуса Focus.

Йохауг вернулась к соревнованиям в начале сезона-2018/19, отбыв 18-месячную дисквалификацию за использование содержавшего допинг бальзама для губ, и с тех пор выиграла все личные гонки Кубка мира и первенства планеты, в которых участвовала.