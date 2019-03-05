Домрачева назвала фаворитов чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась ожиданиями от чемпионата мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.

«Я думаю, что будет интересная борьба, среди девушек очень много претендентов на медаль, поэтому уверена, что гонки будут непредсказуемыми, будет интересно. Если смотреть, кто будет среди фаворитов, во-первых, лидеры Кубка мира будут бороться за высшие ступени пьедестала. Ожидаю, что в достаточно хорошей форме будет Анастасия Кузьмина, Кайса Мякяряйнен тоже будет серьёзно бороться за победу», — приводит слова Домрачевой ТАСС.

На чемпионатах мира по биатлону Домрачева завоевала 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую награды.