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Российский подиум в лыжных гонках – в видеообзоре второго дня Универсиады-2019

Российский подиум в лыжных гонках – в видеообзоре второго дня Универсиады-2019
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Вашему вниманию предлагается видеообзор второго соревновательного дня на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.

Во второй день россияне завоевали 17 (5, 6, 6) медалей. Чемпионами Универсиады-2019 стали биатлонисты Наталья Гербулова и Никита Поршнев, выигравшие индивидуальные гонки, Владислав Киселёв, завоевавший золото в спринте в спортивном ориентировании на лыжах, лыжники Алиса Жамбалова и Иван Якимушкин, первенствовавшие в гонках преследования. Для Жамбаловой и Якимушкина это уже вторые золотые медали Универсиады.

Сборная России уверенно возглавляет медальный зачёт соревнований. Второе место делят команды Австрии и Беларуси, в активе которых по 4 медали (2 золота и 2 бронзы).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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