Российские лыжницы заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

Российская лыжница Алиса Жамбалова победила в гонке преследования на 5 км свободным стилем в рамках зимней Универсиады в Красноярске. Серебро и бронза также достались хозяйкам соревнований — Екатерине Смирновой и Яне Кирпиченко соответственно.
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада. Красноярск
Гонка преследования. 5 км свободным стилем
1. Алиса Жамбалова (Россия) — 12.42,9.
2. Екатерина Смирнова (Россия) — +0,7.
3. Яна Кирпиченко (Россия) — +9,0...
5. Татьяна Алёшина (Россия) — +35,6.
6. Полина Некрасова (Россия) — +53,8...
7. Кристина Кускова (Россия) — +59,7.
Вчера, 3 марта, Жамбалова выиграла золото в индивидуальной гонке, Смирнова — серебро, а Кирпиченко — бронзу.
Зимняя Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.
Универсиада-2019. Женщины. Гонка преследования 5 км. Свободный стиль
04 марта 2019 года, понедельник. 06:00 МСК
1
Алиса Жамбалова
Россия12:42.9
2
Екатерина Смирнова
Россия+0.7
3
Яна Кирпиченко
Россия+9.0
Жамбалова завоевала первую золотую медаль зимней Универсиады в Красноярске