Российские лыжницы заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

Российская лыжница Алиса Жамбалова победила в гонке преследования на 5 км свободным стилем в рамках зимней Универсиады в Красноярске. Серебро и бронза также достались хозяйкам соревнований — Екатерине Смирновой и Яне Кирпиченко соответственно.

Лыжные гонки. Зимняя Универсиада. Красноярск

Гонка преследования. 5 км свободным стилем

1. Алиса Жамбалова (Россия) — 12.42,9.

2. Екатерина Смирнова (Россия) — +0,7.

3. Яна Кирпиченко (Россия) — +9,0...

5. Татьяна Алёшина (Россия) — +35,6.

6. Полина Некрасова (Россия) — +53,8...

7. Кристина Кускова (Россия) — +59,7.

Вчера, 3 марта, Жамбалова выиграла золото в индивидуальной гонке, Смирнова — серебро, а Кирпиченко — бронзу.



Зимняя Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.