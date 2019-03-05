Губерниев — о продаже билетов на биатлон на Универсиаде: это позорище!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал оргкомитет, который занимался продажей билетов на соревнования по биатлону на Универсиаде-2019 в Красноярске.

По его словам, людей после первой гонки выгоняли со стадиона, чтобы запустить зрителей, купивших билеты на следующий старт.



«Мне всё нравится, всё хорошо и здорово. Но те люди, которые придумали продавать билеты на два разных соревнования в один день, это первый раз в истории мирового биатлона. Когда людей выгоняют после первой гонки, чтобы зашли на вторую другие, оргкомитет, это позорище, которого свет не видывал!» — сказал Губерниев. Видео опубликовано в «фейсбуке» бывшего депутата красноярского горсовета и ресторатора Владимира Владимирова.