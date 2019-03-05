Губернатор: основная рекомендация – обеспечить преемственность костяка «Сибири»

Губернатор Новосибирской области, председатель попечительского совета «Сибири» Андрей Травников подвёл итоги сезона для команды, в третий раз подряд не вышедшей в плей-офф.



«Смена тренера помогла мотивировать команду, мы видели это в середине сезона, но, к сожалению, концовка была скомкана, и мы в очередной раз не попали в плей-офф. Совет директоров клуба проведёт заседание, на котором рассмотрит итоги сезона. Основная рекомендация – обеспечить преемственность костяка команды. Кроме тренерских ошибок в подготовке, многие игроки были новые, и им пришлось больше месяца нарабатывать тактику совместной игры», – цитирует Травникова ТАСС.

«Сибирь» в третий раз подряд осталась без плей-офф. Пора к этому привыкать? Один из самых хоккейных городов страны может этого не пережить.

В этом сезоне новосибирская команда, как и в прошлом чемпионате, не попала в плей-офф. По ходу сезона-2018/19 в «Сибири» произошли перестановки в тренерском штабе. Вместо Владимира Юрзинова-младшего команду возглавил Александр Андриевский. Под руководством белорусского специалиста «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции, отстав от занявшего восьмое место «Трактора» на четыре очка.