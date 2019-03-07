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Клебо опубликовал коллаж по поводу своего условного срока за ДТП

Клебо опубликовал коллаж по поводу своего условного срока за ДТП
Другие / Лыжный спорт

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо после получения условного срока за участие в ДТП, которое случилось в декабре прошлого года, опубликовал коллаж, на котором он изображён в виде заключённого.

В подписи к фото в «Инстаграме» он написал: «Хорошего всем дня».

Фото доступно в «инстаграме» Йоханнеса Хёслфота Клебо.

Клебо был признан виновным в аварии, участниками которого стали два автомобиля и 12-летняя девочка, переходившая дорогу. Подъезжая к пешеходному переходу, трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года перепутал педали тормоза и газа, вследствие чего столкнулся с впереди стоящей машиной. В результате этого столкновения второе авто совершило наезд на девочку, которая переходила дорогу. Серьёзных повреждений в результате ДТП никто не получил.

Суд признал Клебо виновным в аварии. Лыжник получил 16 дней условного срока и был лишён водительских прав на 9 месяцев.

Йоханнес Клебо получил условный срок за ДТП с участием 12-летней девочки
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