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Михара: грустно, что не поеду на чемпионат мира по фигурному катанию

Михара: грустно, что не поеду на чемпионат мира по фигурному катанию
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Японская фигуристка Маи Михара поделилась впечатлениями от победы в соревнованиях одиночниц на Универсиаде в Красноярске.

Спортсменка по итогам короткой и произвольной программ набрала 220,68 балла и стала чемпионкой. Третье место заняла россиянка Станислава Константинова.

«Сегодня немного нервничала, но публика поддерживала, и я за это очень благодарна. Рада кататься здесь. Эта победа отличается от победы на чемпионате четырёх континентов два года назад, потому что два года назад я была совсем другой. Я упорно готовилась к Универсиаде и удовлетворена результатом. Немного грустно, что не поеду на чемпионат мира, но в Японии много хороших фигуристок. Мне нужно больше практиковаться. В этом сезоне уже не буду выступать», — цитирует Михару «RT на русском».

Фигуристка Константинова стала бронзовым призёром Универсиады в Красноярске
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