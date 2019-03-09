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Отец Кузьминой: конечно, Настя хотела выиграть Кубок мира, но это уже неважно

Отец Кузьминой: конечно, Настя хотела выиграть Кубок мира, но это уже неважно
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Владимир Шипулин, отец биатлонистки Анастасии Кузьминой, выступающей за Словакию, прокомментировал победу дочери в спринте на чемпионате мира в Эстерсунде.

«Сейчас она, думаю, полностью удовлетворена. Трёхкратная победительница Олимпийских игр. Теперь вот и чемпионка мира. Конечно, хотелось ещё выиграть Кубок планеты, но это уже неважно. Финиш карьеры получился прекрасным!

Мы с ней уже три дня назад не могли поговорить по телефону. Настя потеряла голос. Она серьёзно заболела, но собрала силы в кулак, и через не могу вышла на старт. Приехала домой на отдых, а там дочка заболела. Ротовирусная инфекция или что-то подобное. Настя после контакта с ней заразилась. Поехала на чемпионат мира больная. Постоянно была в повязках, чтобы никого не заразить. И вышла на старт, где терпела до последнего. Ей очень хотелось стать чемпионкой мира под занавес карьеры!» – цитирует Шипулина «Тюменская арена».

Губерниев — о золоте Кузьминой в спринте: голос потеряла, заболела, но выиграла
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