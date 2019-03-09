Соболев — 1-й в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ, Логинов — 2-й

Чемпион мира 2015 года российский сноубордист Андрей Соболев одержал победу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Скуоле (Швейцария). Его соотечественник Дмитрий Логинов занял второе место.

В финальном заезде двукратный чемпион мира 2019 года был дисквалифицирован. Таким образом, победу одержал Соболев. Третье место занял швейцарский сноубордист Дарио Кавицель, опередивший ещё одного россиянина — чемпиона Универсиады в Красноярске Дмитрия Сарсембаева.

Сноуборд. Кубок мира. Скуоль, Швейцария

Мужчины. Параллельный гигантский слалом

1. Андрей Соболев (Россия).

2. Дмитрий Логинов (Россия).

3. Дарио Кавицель (Швейцария).

4. Дмитрий Сарсембаев (Россия).

5. Дмитрий Карлагачев (Россия)...

10. Вик Уайлд (Россия)...

17. Константин Шипилов (Россия).

Отметим, что благодаря призовым местам россияне улучшили свои позиции в зачёте Кубка мира в параллельных дисциплинах: Соболев возглавил генеральную классификацию, а Логинов поднялся на четвёртое место.

Сноуборд. Кубок мира. Параллельные дисциплины, общий зачёт

Мужчины

1. Андрей Соболев (Россия) — 4445,00 баллов.

2. Роланд Фишналлер (Италия) — 3629,40.

3. Тим Мастнак (Словения) — 3616,00.

4. Дмитрий Логинов (Россия) — 3522,20.