Российские шахматисты упрочили лидерство на командном ЧМ

В Астане (Казахстан) состоялся пятый тур командного чемпионата мира по шахматам. В мужском турнире сборная России нанесла поражение хозяевам со счётом 3:1. Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев выиграли партии, Сергей Карякин потерпел поражение.

В женском турнире сборная России уступила команде Китая со счётом 1,5:2,5. Александра Горячкина выиграла, Александра Костенюк разошлась с соперницей вничью, Екатерина Лагно и Валентина Гунина потерпели поражение.

Мужская сборная России уверенно лидирует, опережая ближайших преследователей из Индии и Англии на 2 очка. В 6-м туре российские шахматисты сыграют с командой Азербайджана.

Россиянки занимают второе место, уступая 2 очка Китаю. Следующий соперник отечественных шахматисток – сборная США.