Кулижников установил новый мировой рекорд на дистанции 500 м

Российский конькобежец Павел Кулижников установил мировой рекорд на дистанции 500 м и одержал победу на этой дистанции на шестом, финальном этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).
Новое мировое достижение Кулижникова — 33,61 секунды. Предыдущее достижение многократного чемпиона мира равнялось 33,98 секунды.
Второе место занял японец Тацуя Синхама, пробежавший быстрее предыдущего мирового рекорда Кулижникова (33,83). Третье место занял его соотечественник Юма Мураками (34,11). В десятку лучших вошёл ещё один россиянин — действующий чемпион мира в этой дисциплине Руслан Мурашов (34,24).
Конькобежный спорт. Кубок мира. Шестой этап. Солт-Лейк-Сити (США)
Мужчины, 500 м
1. Павел Кулижников (Россия) — 33,61 (мировой рекорд).
2. Тацуя Синхама (Япония) — +0,21.
3. Юма Мураками (Япония) — +0,49...
6. Руслан Мурашов (Россия) — +0,62...
11. Виктор Муштаков (Россия) — +35,58.