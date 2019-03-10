Горнолыжница Ткаченко стала двукратной чемпионкой Универсиады в Красноярске

Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко выиграла золото в слаломе на XXIX зимней Универсиаде в Красноярске. Второе место заняла представительница Австрии Денизе Дингследер. Бронзовым призёром стала россиянка Анастасия Горностаева.

Горнолыжный спорт. XXIX зимняя Универсиада. Красноярск

Слалом. По сумме двух попыток. Женщины

1. Екатерина Ткаченко (Россия) — 1.32,45.

2. Денизе Дингследер (Австрия) — +0,46.

3. Анастасия Горностаева (Россия) — +0,80...

11. Софья Крохина (Россия) — +2,65...

27. Анастасия Шубина (Россия) — +7,53...

31. Александра Карачун (Россия) — +13,69.

Отметим, для Ткаченко эта золотая медаль стала второй на Универсиаде в Красноярске. Ранее россиянка одержала победу в гигантском слаломе.

Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. На счету российских спортсменов 89 медалей: 32 золотые, 31 серебряная и 26 бронзовых.