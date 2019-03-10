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Горнолыжница Ткаченко стала двукратной чемпионкой Универсиады в Красноярске

Горнолыжница Ткаченко стала двукратной чемпионкой Универсиады в Красноярске
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко выиграла золото в слаломе на XXIX зимней Универсиаде в Красноярске. Второе место заняла представительница Австрии Денизе Дингследер. Бронзовым призёром стала россиянка Анастасия Горностаева.

Горнолыжный спорт. XXIX зимняя Универсиада. Красноярск
Слалом. По сумме двух попыток. Женщины
1. Екатерина Ткаченко (Россия) — 1.32,45.
2. Денизе Дингследер (Австрия) — +0,46.
3. Анастасия Горностаева (Россия) — +0,80...
11. Софья Крохина (Россия) — +2,65...
27. Анастасия Шубина (Россия) — +7,53...
31. Александра Карачун (Россия) — +13,69.

Отметим, для Ткаченко эта золотая медаль стала второй на Универсиаде в Красноярске. Ранее россиянка одержала победу в гигантском слаломе.

Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. На счету российских спортсменов 89 медалей: 32 золотые, 31 серебряная и 26 бронзовых.

Универсиада-2019. Женщины. Слалом. 2-я попытка
10 марта 2019 года, воскресенье. 09:00 МСК
1
Екатерина Ткаченко
Россия
1:32.45
2
Дениз Дингследер
Австрия
+0.46
3
Анастасия Горностаева
Россия
+0.80
Ткаченко выиграла золото в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске
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