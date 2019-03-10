Сборная России стала четвёрой в общем зачёте ЧМ по бобслею и скелетону

Сборная России заняла четвёртое место в общекомандном зачёте чемпионата мира по бобслею и скелетону, который завершился в Уистлере (Канада).

В активе сборной России одна медаль. Серебряным призёром чемпионата мира стал вице-чемпион Олимпиады — 2018 Никита Трегубов.

Первое место заняла сборная Германии, в активе которой 9 медалей (5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые). Вторыми стали представители Латвии, на счету которых 2 награды (золото и серебро). Третье место заняли хозяева турнира, канадцы, завоевавшие 4 медали (0, 2, 2).

Отметим, на предыдущем чемпионате мира, который проходил в Кёнигсзее (Германия), сборная России также завоевала одну медаль — бронзовым призёром турнира стал Трегубов.

Напомним, российские скелетонисты выиграли два «Больших хрустальных глобуса» по итогам завершившегося сезона. Елена Никитина стала первой отечественной спортсменкой, кому удалось завоевать этот трофей, а Александр Третьяков выиграл общий зачёт Кубка мира спустя 10 лет.

Следующий чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдёт в Альтенберге (Германия) в 2020 году.

Скелетонист Трегубов взял серебро чемпионата мира в Канаде