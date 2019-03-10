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Симакова и Мельникова — чемпионки России по спортивной гимнастике в Пензе

Симакова и Мельникова — чемпионки России по спортивной гимнастике в Пензе
Другие / Прочие виды спорта

Ангелина Симакова и Ангелина Мельникова выиграли золотые медали на чемпионате России по спортивной гимнастике в Пензе.

Во второй день соревнований на отдельных снарядах девушки разыграли звание сильнейшей в упражнениях на бревне и вольных упражнениях.

Симакова победила в упражнениях на бревне, набрав 13,900 балла. Второе место заняла Мельникова (13,500), Ксения Клименко замкнула тройку призёров (13,166).

В вольных упражнениях первенствовала Мельникова, показавшая результат 13,600 балла. Вслед за ней в итоговом протоколе расположились Лилия Ахаимова (13,233) и двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина (13,133).

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Пенза
Женщины, бревно
1. Ангелина Симакова — 13,900.
2. Ангелина Мельникова — 13,500.
3. Ксения Клименко — 13,166.

Женщины, вольные упражнения
1. Ангелина Мельникова — 13,600.
2. Лилия Ахаимова — 13,233.
3. Алия Мустафина — 13,133.

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