Елистратов — третий на дистанции 1000 м на ЧМ по шорт-треку в Софии

Российский шорт-трекист Семён Елистратов стал бронзовым медалистом на дистанции 1000 м на чемпионате мира в Софии (Болгария).

Чемпионом мира с результатом 1 минута 26,468 секунды стал представитель Южной Кореи Лим Хё Джун. Второе место занял его соотечественник Хван Дэ Хон (1.26,657). Елистратов уступил в борьбе за серебряную награду 0,003 секунды (1.26,660).

В аналогичной дисциплине среди женщин первенствовала голландка Сюзанне Схюлтинг (1.28,986). Второе место заняла кореянка Чхве Мин Джон (1.29,187), канадка Ким Бутен — третья (1.29,211). Россиянка Софья Просвирнова стала пятой (1.30,803).

Шорт-трек. Чемпионат мира. София, Болгария

Мужчины, 1000 м

1. Лим Хё Джун (Республика Корея) — 1.26,468.

2. Хван Дэ Хон (Республика Корея) — 1.26,657.

3. Семён Елистратов (Россия) — 1.26,660.

Женщины, 1000 м

1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 1.28,986.

2. Чхве Мин Джон (Республика Корея) — 1.29,187.

3. Ким Бутен (Канада) — 1.29,211...

5. Софья Просвирнова (Россия) — 1.30,803.

Отметим, для российской команды эта медаль стала второй на чемпионате. Ранее Просвирнова стала бронзовым призёром на дистанции 1500 м.