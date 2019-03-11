Горнолыжник Ефимов лидирует после первой попытки в слаломе на Универсиаде

Российский горнолыжник Семён Ефимов лидирует после первой попытки в слаломе в рамках зимней Универсиады в Красноярске. Второе место занимает француз Баптист Сильвестр. Третьим идёт представитель Японии Ёхэи Кояма.

Универсиада. Горнолыжный спорт. Красноярск

Слалом. Мужчины. Первая попытка

1. Семён Ефимов (Россия) — 41,89.

2. Баптист Сильвестр (Франция) — +0,24.

3. Ёхэи Кояма (Япония) — +0,86...

6. Алексей Овчинников (Россия) — +1,31.

Россияне Никита Алёхин, Денис Воробьёв, Глеб Мосесов и Антон Енджиевский не смогли финишировать. Вторая попытка также состоится сегодня, 11 марта.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России завоевала 100 медалей — 35 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых.