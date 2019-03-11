Горнолыжник Ефимов лидирует после первой попытки в слаломе на Универсиаде

Российский горнолыжник Семён Ефимов лидирует после первой попытки в слаломе в рамках зимней Универсиады в Красноярске. Второе место занимает француз Баптист Сильвестр. Третьим идёт представитель Японии Ёхэи Кояма.
Универсиада. Горнолыжный спорт. Красноярск
Слалом. Мужчины. Первая попытка
1. Семён Ефимов (Россия) — 41,89.
2. Баптист Сильвестр (Франция) — +0,24.
3. Ёхэи Кояма (Япония) — +0,86...
6. Алексей Овчинников (Россия) — +1,31.
Россияне Никита Алёхин, Денис Воробьёв, Глеб Мосесов и Антон Енджиевский не смогли финишировать. Вторая попытка также состоится сегодня, 11 марта.
Универсиада в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России завоевала 100 медалей — 35 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых.
Универсиада-2019. Мужчины. Слалом. 1-я попытка
11 марта 2019 года, понедельник. 06:00 МСК
1
Семён Ефимов
Россия41.89
2
Баптист Сильвестр
Франция+0.24
3
Ёхэи Кояма
Япония+0.86
Сборная России завоевала 100 медалей и лидирует в зачёте Универсиады-2019