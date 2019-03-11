Горнолыжник Ефимов выиграл золото в слаломе на Универсиаде в Красноярске

Российский горнолыжник Семён Ефимов выиграл золото в слаломе в рамках зимней Универсиады в Красноярске. Серебряным призёром стал австриец Рихард Ляйтгеб. Бронза досталась представителю Франции Пако Расса.
Универсиада. Горнолыжный спорт. Красноярск
Слалом. Мужчины
1. Семён Ефимов (Россия) — 1.27,14.
2. Рихард Ляйтгеб (Австрия) — +0,94.
3. Пако Расса (Франция) — +1,22.
Россияне Никита Алёхин, Денис Воробьёв, Глеб Мосесов и Антон Енджиевский не смогли финишировать в первой попытке, Алексей Овчинников — во второй.
Зимняя Универсиада в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России досрочно победила в медальном зачёте. Российские спортсмены завоевали уже 104 медали — 37 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовую.
Универсиада-2019. Мужчины. Слалом. 2-я попытка
11 марта 2019 года, понедельник. 09:00 МСК
1
Семён Ефимов
Россия1:27.14
2
Баптист Сильвестр
Франция
Горнолыжник Ефимов лидирует после первой попытки в слаломе на Универсиаде