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Горнолыжник Ефимов выиграл золото в слаломе на Универсиаде в Красноярске

Горнолыжник Ефимов выиграл золото в слаломе на Универсиаде в Красноярске
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российский горнолыжник Семён Ефимов выиграл золото в слаломе в рамках зимней Универсиады в Красноярске. Серебряным призёром стал австриец Рихард Ляйтгеб. Бронза досталась представителю Франции Пако Расса.

Универсиада. Горнолыжный спорт. Красноярск
Слалом. Мужчины
1. Семён Ефимов (Россия) — 1.27,14.
2. Рихард Ляйтгеб (Австрия) — +0,94.
3. Пако Расса (Франция) — +1,22.

Россияне Никита Алёхин, Денис Воробьёв, Глеб Мосесов и Антон Енджиевский не смогли финишировать в первой попытке, Алексей Овчинников — во второй.

Зимняя Универсиада в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России досрочно победила в медальном зачёте. Российские спортсмены завоевали уже 104 медали — 37 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовую.

Универсиада-2019. Мужчины. Слалом. 2-я попытка
11 марта 2019 года, понедельник. 09:00 МСК
1
Семён Ефимов
Россия
1:27.14
2
Баптист Сильвестр
Франция
Горнолыжник Ефимов лидирует после первой попытки в слаломе на Универсиаде
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