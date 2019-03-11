Горнолыжник Ефимов выиграл золото в слаломе на Универсиаде в Красноярске

Российский горнолыжник Семён Ефимов выиграл золото в слаломе в рамках зимней Универсиады в Красноярске. Серебряным призёром стал австриец Рихард Ляйтгеб. Бронза досталась представителю Франции Пако Расса.



Универсиада. Горнолыжный спорт. Красноярск

Слалом. Мужчины

1. Семён Ефимов (Россия) — 1.27,14.

2. Рихард Ляйтгеб (Австрия) — +0,94.

3. Пако Расса (Франция) — +1,22.



Россияне Никита Алёхин, Денис Воробьёв, Глеб Мосесов и Антон Енджиевский не смогли финишировать в первой попытке, Алексей Овчинников — во второй.

Зимняя Универсиада в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России досрочно победила в медальном зачёте. Российские спортсмены завоевали уже 104 медали — 37 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовую.