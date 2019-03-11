Путин поздравил Мальцеву, Набиуллина и Ефимова с золотыми медалями Универсиады

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов, которые сегодня, 11 марта, выиграли золотые награды на Универсиаде в Красноярске.

«Финал соревнований по хоккею с мячом стал одним из ярких и запоминающихся событий красноярской Универсиады. И вы не подвели — блестяще справились с поставленной задачей, продемонстрировали командную сплочённость, мощную и результативную игру, одолели достойных соперников. Молодцы!» — говорится в поздравительной телеграмме, адресованной мужской сборной России по хоккею с мячом.

«Вы превзошли сильных соперниц, стали первой в ски-кроссе. Завоёванная в честной борьбе медаль высшей пробы — заслуженная награда за Ваш упорный труд и волю к победе», – говорится в поздравлении Екатерине Мальцевой, одержавшей победу в соревнованиях по фристайлу в ски-кроссе.

«Своим зрелищным, триумфальным выступлением в соревнованиях по фристайлу Вы укрепили позиции нашей сборной на Универсиаде-2019, подарили многочисленным болельщикам яркие, незабываемые впечатления», — говорится в тексте поздравления Артёму Набиулину, ставшему лучшим в соревнованиях по фристайлу в ски-кроссе.

«Решительность, настрой на победу и отличная техника позволили Вам на сложной трассе продемонстрировать лучший результат и обойти достойных соперников. Ваш успех — значимый вклад в развитие российской школы горнолыжного спорта», — говорится в поздравительной телеграмме горнолыжнику Семёну Ефимову, опубликованной на официальном сайте Кремля.