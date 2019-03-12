Закрытие зимней Универсиады в России 2019. Прямая видеотрансляция

Вашему вниманию предлагается прямая видеотрансляция церемонии закрытия зимней Универсиады-2019 в Красноярске. Соревнования проходили с 1 по 12 марта.

Сборная России уверенно выиграла медальный зачёт Универсиады, опередив ближайшего преследователя на 98 наград. 112 завоёванных медалей (41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзовых) – это лучший результат для отдельной сборной в истории проведения Универсиад.

Второй результат, 14 медалей, показала сборная Южной Кореи (6 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые). Тройку лучших замыкают японские спортсмены, которые завоевали 13 (4, 4, 4) наград.

Чемпионат ведёт прямую видеотрансляцию события. Начало церемонии закрытия — в 16:00 мск.

Россия выиграла медальный зачёт Универсиады, отрыв от второго места – 98 наград