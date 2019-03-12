Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Россия выиграла медальный зачёт Универсиады, отрыв от второго места – 98 наград

Фото: РИА Новости
Россия выиграла медальный зачёт Универсиады, отрыв от второго места – 98 наград
Другие / Зимняя Универсиада 2019

В Красноярске завершилась XXIX Всемирная зимняя универсиада. Сборная Россия безоговорочно выиграла медальный зачёт соревнований. На счету российской команды 112 медалей (41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзовых) – это лучший результат для отдельной сборной в истории проведения Универсиад.

На втором месте, с 14 медалями, идёт сборная Южной Кореи (6 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые). Тройку лучших замыкают японские спортсмены, которые завоевали 13 (4, 4, 4) наград.

В последний день соревнований было разыграно два комплекта наград. В лыжной гонке на 30 км Кирилл Киливнюк (серебро) и Илья Порошкин (бронза) уступили японцу Наото Баба, а в финале хоккейного мужского турнира сборная России обыграла команду Словакии. В матче за бронзовые медали канадцы оказались сильнее сборной Казахстана.

Торжественная церемония закрытия Универсиады начнётся в 16:00 мск. Прямая видеотрансляция доступна на «Чемпионате».

Российские профессионалы на Универсиаде победили обычных студентов? Это враньё
Фетисову, Сабонису и некоторым футболистам СССР должно быть стыдно. Их олимпийские и прочие победы – ненастоящие. Стыдитесь и вы.
Им нет цены и все равны. Люди, без которых не было бы Универсиады в России
Их много и они разные. Даже пенсионеры.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент