В Красноярске завершилась XXIX Всемирная зимняя универсиада. Сборная Россия безоговорочно выиграла медальный зачёт соревнований. На счету российской команды 112 медалей (41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзовых) – это лучший результат для отдельной сборной в истории проведения Универсиад.
На втором месте, с 14 медалями, идёт сборная Южной Кореи (6 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые). Тройку лучших замыкают японские спортсмены, которые завоевали 13 (4, 4, 4) наград.
В последний день соревнований было разыграно два комплекта наград. В лыжной гонке на 30 км Кирилл Киливнюк (серебро) и Илья Порошкин (бронза) уступили японцу Наото Баба, а в финале хоккейного мужского турнира сборная России обыграла команду Словакии. В матче за бронзовые медали канадцы оказались сильнее сборной Казахстана.
Торжественная церемония закрытия Универсиады начнётся в 16:00 мск. Прямая видеотрансляция доступна на «Чемпионате».
Фото: РИА Новости
Россия выиграла медальный зачёт Универсиады, отрыв от второго места – 98 наград