Крюков: приятно, что «князь серебряный» Большунов не сдаётся

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Никита Крюков оценил выступление Александра Большунова на чемпионате мира в Зеефельде, где россиянин четырежды был серебряным призёром.

«Александра называют Князь серебряный. Шутят, что пора класть медали в печку и плавить ложки да вилки. Если серьёзно, мне в этой ситуации приятно, что он не сдаётся. У Большунова есть рвение и желание выиграть золото. Он уже – человек с большим именем. Но пока не чемпион мира или Олимпийских игр. И это в нём сидит и не даёт покоя. Недавно на марафоне в Холменколлене мы видел его эмоции после победы. Его буквально распирало! Желаю ему на следующем чемпионате мира испытать такие же ощущения.

Самое приятно, что сейчас в сборной нашей страны есть скамейка запасных. Она была всегда у норвежцев. Не первый состав, так второй приезжал и брал кучу медалей. У них вообще был стадион запасных. Сейчас у нас примерно также, и это радует. Есть молодёжь, которая рвётся в сборную, ей дают шансы. Здорово, что проводится много стартов, куда приезжают спортсмены и набираются опыта», — приводит слова Крюкова «Тюменская арена».