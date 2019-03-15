Страшное падение финской «летающей лыжницы» на этапе КМ в Норвегии

Финская «летающая лыжница» Сюзанна Форсстрём потеряла контроль над полётом во время прыжка и сильно упала во время квалификации на этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия).

Лыжи финской прыгуньи, выступавшей под вторым стартовым номером, опустились почти сразу после отталкивания, и спортсменка потеряла равновесие. Форсстрём изо всех сил старалась восстановить контроль, но не смогла этого сделать и упала на спину.

Фото падения доступно в «инстаграме» норвежского фотографа Оле Мартина Вольда.

К счастью, спортсменка не получила серьёзных травм и самостоятельно покинула трамплин.

Напомним, победительницей соревнований стала норвежка Марен Лундбю. Второй стала немка Юлиане Зайфарт, третий результат показала Ева Пинкельниг из Австрии.