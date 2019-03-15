Шипулин: не могу сказать, что в сборной России по биатлону сейчас единая команда

Олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). В активе сборной России одна медаль — серебро Александра Логинова в спринте.



«Прослеживается, что единой команды, которая существовала у нас когда-то, давала определённый результат, нет. Сейчас такой команды слаженной, чтобы были вместе и спортсмены, и тренеры, и сервисмены, и менеджеры, чтобы они все были в одном кулаке, упряжке… к сожалению, я не могу говорить, что это есть сейчас.



Если говорить о норвежцах, наблюдать за ними, то можно увидеть, что у них действительно команда, они поддерживают друг друга. У них есть свои приколы, подколы, они живут этим. Отношение тренер-спортсмен должны быть как взаимоотношения отца и сына, отца и матери. Ты должен доверять тренеру больше, чем кому-либо из своих близких. Но у нас пока не вижу такой взаимосвязи. По моему опыту, когда у нас с Крючковым и Гербуловым появилась тесная взаимосвязь, тогда и пошли результаты», – цитирует Шипулина «Спорт день за днём» со ссылкой на трансляцию «Первого канала».

Вчера, 14 марта, Евгения Павлова и Матвей Елисеев заняли шестое место в супермиксте.